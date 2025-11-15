Paraguay y una derrota con pálida imagen ante Estados Unidos

La Albirroja exhibió una pálida imagen en un encuentro ideal para probar variantes tácticas, optó por una postura defensiva, cediendo el protagonismo al equipo yanqui y corriendo constantemente detrás de la pelota. La escasa propuesta ofensiva quedó evidenciada en el retroceso de Enciso, quien, al no recibir balones en ataque, se vio forzado a buscar en zona de gestación.

El dueño de casa logró la apertura del marcador de manera muy tempranera, cuando Paraguay se estaba acomodando en defensa, con el gol que se originó tras una serie de rebotes luego de un tiro de esquina que permitió el desborde por derecha de Arfsten. Este envió un centro que fue conectado con un cabezazo limpio de Reyna, dejando al portero Gill a contrapierna.

Antes de cumplirse el primer cuarto de hora la Albirroja logró emparejar el marcador con el tanto que nació de una pelota larga de Alonso en la salida, que activó la carrera por izquierda de Almirón. Este ganó la línea de fondo y metió un centro al medio que Alex Arce conectó de “palomita”, concretando así su bautismo de gol con Paraguay.

La etapa complementaria siguió contando con el dominio norteamericano, pero sin profundidad para capitalizar al marcador, tal es así que pasó al frente gracias a un retroceso errado de Cáceres, a la posición de Balogun, quien descargó rápidamente hacia Reyna, este metió el centro que tuvo el despeje corto de Bobadilla, a merced de Balogun, quien castigó el doble error.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Contra México, el martes

Paraguay volverá a la acción el próximo martes 18 de noviembre. Medirá fuerzas ante México a las 22:30, en el estadio Alamodome de San Antonio, en Texas, donde el seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro, tiene previsto presentar un elenco distinto al que jugó ayer. Este será el último partido del año para el combinado nacional, antes de encarar de lleno el 2026, año del Mundial.

La temporada 2026 de la selección paraguaya tiene como punto cumbre la vuelta a la Copa del Mundo tras dieciséis años, un boleto que tenía prácticamente asegurado en el último combo. En el penúltimo partido, un empate frente a Ecuador le bastó para asegurar la clasificación. En el 2025, la Albirroja disputó seis partidos por Eliminatorias (tres triunfos, dos empates y una caída), mientras que en amistosos registró un empate y sufrió dos derrotas en los tres encuentros disputados.