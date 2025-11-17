Felipe Giménez: “las finales se ganan, del segundo nadie se acuerda”

“Felicitarlo a General Caballero, salió campeón de la Copa Paraguay y nosotros masticar esa decepción, esa bronca, porque más dolido me voy por la gente, llenaron el estadio, apoyaron y capaz nos faltó dar ese salto, ese plus, hacernos fuerte y sobre todo lograr el título que, que se merecía mucho este grupo por lo que venía haciendo, la afición, porque la final se jugó en casa, pero duele, va a doler mucho tiempo, seguro, pero somos fuertes, somos de reponernos, somos de aprender cómo se juega este deporte y tratar de lo más rápido levantarnos de esta situación”, expresó el conductor del Gallo norteño.

Al ser consultado sobre el impacto de la presión en el desempeño de su equipo, el estratega reconoció que la inexperiencia en este tipo de encuentros clave se hizo sentir en la cancha. “Esta era la primera final de un torneo importante para nosotros, para los jugadores y se notó eso, sentimos desde el inicio que costó el partido. Después uno tiene que entrar en el análisis, nosotros teníamos que proponer, sabíamos también las armas que tenía el rival en cuanto a la táctica fija, a balón parado. En el análisis general, uno ve que el equipo procuró, intentó, pero tenemos que reconocer todos que capaz jugó un poco en contra también toda esa situación de ser en muy poco tiempo, uno de los mayores desafíos para este grupo, jugar esta final y sentimos que justamente les pesó un poco todo el ambiente y la final en sí. Hoy queríamos plasmar nuestro juego en campo, pero al equipo le costó, no se encontró y merecidamente General Caballero se lleva el título”.

El entrenador no solo agradeció a la gente por el apoyo masivo, sino que también les ofreció disculpas por no poder entregarles la alegría del campeonato. “Agradecido con la gente, y sobre todo también pedirle disculpas por esta decepción. Éramos los primeros que queríamos regalarle el título y nos sentimos muy desilusionados por eso, le pedimos disculpas a toda esa gente que siempre nos apoyó, y hoy más que nunca. El volumen general, nosotros vimos que tuvimos poca profundidad, las dos opciones fueron dos remates fuera del área, en la evaluación vemos que no pesamos, somos un equipo que fluimos, que tenemos mucho ritmo, que tenemos mucho juego, que tenemos mucho desdoble. Y hoy realmente nada de eso por ahí se vio reflejado. Entonces pesó todo lo general, muchas veces estos tipos de partidos donde uno dice no hay que jugarlo bien, una final hay que ganarla. Yo le dije en la previa que yo quería jugarlo bien y quería ganarlo”.

Finalmente, al ser consultado sobre si el resultado fue justo, el “Gati” adoptó una postura pragmática, haciendo hincapié en que en una final solo cuenta el resultado, más allá del volumen de juego o las intenciones. “Si era un torneo de campeonato u otra situación, evidentemente que yo tendría otro análisis. En otro momento capaz yo diría que no merecíamos perder, que era injusto por el volumen, por todo lo que intentamos. El equipo rival llegó en una acción de pelota parada e hizo el gol, pero nosotros ya lo habíamos hablado, era una final y teníamos que cuidar todos los detalles. El rival lo conocíamos, tiene un juego directo, un juego práctico, y después vos podés ponerle miles de adjetivos, hacen tiempo a su manera, le hace bien a nuestro fútbol o no, pero acá la realidad es que hay un campeón y hay alguien que no salió campeón y después los detalles no sirven, que nosotros intentamos, que ellos prácticamente en la opción que tuvieron hicieron en el gol y después lo cerraron muy bien. Eso está muy lejano del análisis que hoy tenemos que hacer, es ser práctico. Lo habíamos hablado, las finales se juegan, las finales se ganan, del segundo nadie se acuerda y eso duele, pero justamente es lo que más te enseña”.

