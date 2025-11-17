General Caballero JLM, el primer campeón del interior del país

Tras el triunfo por la mínima diferencia ante el Sportivo 2 de Mayo en la “terraza del país”, el General Caballero de Juan León Mallorquín se hizo con el título de la Copa Paraguay, convirtiéndose así en el primer equipo del interior del país en alzar un trofeo de un torneo organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) desde 1906.