General Caballero JLM, el primer campeón del interior del país

Este logro histórico rompe con una tradición centenaria, que mantenía el palmarés firmemente en manos de los gigantes de la capital (Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, Guaraní, Nacional, etc.). La victoria del representante de Mallorquín no solo suma una estrella, sino que inaugura una nueva geografía en el historial.
Dirigido por Humberto “Loro” Ovelar, y pese al reciente descenso de categoría, el equipo demostró que el poderío y la ambición deportiva trascienden la Gran Asunción. El “Rojo” de Ka’arendy suma así su primera estrella profesional y se une a la selecta galería de campeones, compartiendo el honor con clubes como Presidente Hayes y Atlético Colegiales.
Este campeonato es más que un triunfo institucional; es un grito de orgullo para todo el interior de la República. Al superar en la final a otro elenco de “tierra adentro”, la gesta del General Caballero de Mallorquín en 2025 se inmortaliza como el momento clave en que se concretó la tan ansiada descentralización del fútbol nacional, cumpliendo a cabalidad el espíritu integrador del torneo.
A continuación, se detalla la cantidad de títulos oficiales de los principales clubes del fútbol paraguayo:
Olimpia: 51 títulos (47 Torneos de Primera División, 2 Torneo República, 1 Copa Paraguay y 1 Supercopa Paraguay).
Cerro Porteño: 37 títulos (34 Torneos de Primera División y 3 Torneo República).
Libertad: 31 títulos (26 Torneos de Primera División, 3 Copa Paraguay y 2 Supercopa Paraguay).
Guaraní: 13 títulos (12 de Torneos Primera División y 1 Copa Paraguay).
Nacional: 9 títulos (9 Torneos de Primera División).
Sportivo Luqueño: 3 títulos (3 Torneos de Primera División).
Sol de América: 3 títulos (2 Torneos de Primera División y 1 Copa de Campeones).
Sportivo Ameliano: 2 títulos (1 Copa Paraguay y 1 Supercopa Paraguay).
Presidente Hayes: 1 título (1 Torneo de Primera División).
Atlético Colegiales: 1 título (1 Torneo República).
Cerro Corá: 1 título (1 Torneo República).
General Caballero JLM: 1 título (1 Copa Paraguay).