Olimpia enfrenta a Luqueño en la penúltima presentación del año

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 21 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Decano juegan en el Luis Salinas de Itauguá: empieza a las 17:00, hora de Paraguay, con arbitraje de José Mëndez y VAR de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño, por mejorar el promedio

Sportivo Luqueño salvó la categoría, pero no clasificó a ninguna competencia internacional para la temporada 2026. El Auriazul de Lucas Barrios cierra el año con el objetivo de mejorar el promedio. En el certamen, el Chanchón ocupa el séptimo lugar de la clasificación con 25 puntos. La campaña registra 7 victorias, 4 empates y 9 derrotas.

Olimpia, clasificado a Copa Sudamericana

Olimpia aseguró un boleto a la Copa Sudamericana 2026 y por el resto del semestre, solo busca despedir el campeonato con victorias. El Decano de Éver Hugo Almeida, quien no continuaría en el 2026, está décimo con 22 puntos: suma 5 triunfos, 7 empates y 8 derrotas. En la última ronda, el Franjeado cerrará el año ante el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Alexis Villalba, Lucas Monzón, Rodrigo Alborno; Lautaro Comas, Ángel Benítez, Walter Rodríguez, Kevin Pereira; Sergio Díaz y Walter González.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Lucas Verza; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso, Héctor David Martínez, Alexis Cantero; Fernando Cardozo, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.