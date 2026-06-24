Itaipú rifará más de G. 18.707 millones para comprar plantas y cortar el pasto

El monto global que la Itaipú Binacional pretende gastar asciende a G. 18.707 millones (unos US$ 2,8 millones a la cotización actual), divididos en dos llamados a licitación lanzados con apenas un mes de diferencia.

El proceso más grande de este festín se lleva G. 14.533 millones. Se trata de la convocatoria NE 0204-26, publicada el 8 de mayo pasado, destinada al supuesto “mantenimiento de áreas empastadas, planteras, taludes y poda de árboles” en la Central Hidroeléctrica de Hernandarias (margen derecha), fuera del área industrial. El contrato asegura un millonario negocio por un periodo de 36 meses.

Las ofertas para este megacontrato se presentaron el pasado 9 de junio último. Actualmente, el proceso está en etapa de evaluación, resguardado bajo la histórica opacidad y el secretismo de la entidad binacional, que oculta bajo siete llaves la cantidad de empresas participantes y los montos ofertados por cada una.

Seis días después del primer llamado de Itaipú

Apenas seis días después de recibirse las ofertas del primer llamado, Itaipú activó la segunda parte del plan de jardinería. Bajo el código NA 0708-26, la entidad lanzó otra convocatoria por G. 4.173 millones para un contrato de 24 meses.

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Este llamado incluye servicios de “diseño y creación” de jardines, además de un catálogo de compras que incluye desde herramientas hasta el suministro de flores de estación, además de pasto inglés, bromelia imperial y arbustos japoneses, entre otras especies. La apertura de sobres para este nuevo monto de dinero está marcada para el 16 de julio próximo.

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Sospechas de direccionamiento

Detrás del millonario gasto en jardinería se esconden fuertes sospechas de direccionamiento. El proceso de G. 14.533 millones, actualmente en evaluación, recibió varios cuestionamientos por parte de los interesados debido a una exigencia técnica.

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Itaipú exigía que los oferentes presenten un certificado que demuestre haber realizado la disposición final de residuos sólidos en un vertedero autorizado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), ubicado a no más de 30 kilómetros de la Central Hidroeléctrica en Hernandarias, por un periodo mínimo de 12 meses ininterrumpidos.

Varios competidores cuestionaron este requisito y solicitaron la reconsideración, denunciando que es limitativo y atenta contra la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades.