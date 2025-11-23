Cerro Porteño cumple y sigue con ventaja

El tanto tempranero y nada más

Cerro Porteño salió a poblar el campo contrario desde el inicio y la presión dio frutos rápidamente, anotando un “gol de vestuario”, que tuvo su origen en un córner de Riveros, cuya ejecución fue con comba abierta al vértice del área chica, donde Velázquez conectó con un cabezazo impecable, cruzando el balón al poste más lejano de Morínigo.

Ante el clima de efervescencia en La Nueva Olla, el gol de entrada actuó como un necesario bálsamo contra la ansiedad. Los futbolistas azulgranas rápidamente hicieron un llamado a la calma, gestionando la ventaja con inteligencia táctica y señalando la necesidad de afrontar los minutos siguientes con la misma concentración, como si el marcador siguiera igualado sin goles.

El gol tempranero fue un mazazo para Libertad. A pesar del golpe, el “Gumarelo” intentó borrar la desventaja adueñándose del mediocampo gracias al toque refinado de sus volantes, con Sanabria como eje conductor en la recuperación y gestación. La posesión era clara, pero el equipo careció del filo necesario: la ausencia de Melgarejo, su puñal ofensivo, dejó al equipo sin la herramienta vital para convertir ese control territorial en un gol de la paridad.

La segunda mitad mantuvo la misma tónica: el “Ciclón” era incapaz de generar juego asociado, pero aún así encontró ocasiones esporádicas para ampliar la ventaja. En una de ellas, Cecilio sacó provecho de un error de cálculo de Caballero y se quedó con el balón. Pese a que el portero Morínigo logró achicar el ángulo con una desviación providencial, el atacante remató con sutileza, pero el larguero devolvió su tiro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el último cuarto de hora, Iturbe sacó una jugada de la galera con un centro desde la derecha que encontró solo a “Totín”, cuyo cabezazo salió centrado, facilitando la tarea de Morínigo y prolongando la agonía de los hinchas. El sufrimiento se acentuó cuando, en el tercer minuto de adición, Fernández protagonizó un increíble fallo en la boca del arco: sorprendido, conectó de cabeza, pero el balón picó y, caprichosamente, fue a parar por el travesaño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Jorge Bava: “Todavía no se logró nada”

Tras la victoria ante Libertad en La Nueva Olla, que mantiene a Cerro Porteño con la posibilidad intacta de ser campeón en la última fecha, el entrenador Jorge Bava compareció ante los medios con un mensaje de cautela y firmeza para su plantel.

“Queremos transmitir tranquilidad, pero que no haya pasividad. Todavía no se logró nada, estamos muy cerca, pero cada vez que estamos más cerca del objetivo, se pone más duro. Es un plantel muy maduro, estamos a un partido donde se podía cristalizar todo lo bueno que se hizo en el año”, declaró.

El uruguayo no solo se centró en la parte táctica, sino que hizo hincapié en el factor mental. “Va a ser duro como hasta ahora el cierre del torneo, más allá de lo futbolístico, teníamos que estar fuerte de cabeza para poder llegar a esta instancia y los muchachos se comportaron. A todos nos gustaría salir campeones con ventaja, pero es un campeonato muy disputado”, expresó.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)