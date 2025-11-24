Con más de 800 profesionales, el curso impulsado por la APF

Como eje principal la actualización en metodologías de entrenamiento, planificación y gestión integral del equipo, la Asociación Paraguaya de Fútbol promueve el curso de capacitación de los técnicos y la primera jornada de ayer contó con más de 800 profesionales.

Lea más: La Supercopa Paraguay 2025 será el sábado 6 de diciembre...

A los contenidos teóricos y prácticos orientados a fortalecer sus competencias y adaptarse a las demandas del fútbol moderno, accedieron los entrenadores que toman parte del emprendimiento y pudieron interactuar con los instructores, compartir experiencias y profundizar en conceptos clave para el desarrollo del fútbol formativo y competitivo.

Víctor Bernay, técnico de Guaraní; Felipe Giménez, del 2 de Mayo; Éver Almeida, DT de Olimpia; y Jorge Bava, de Cerro Porteño, conforman el selecto grupo de disertantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También, Justo Villar, director deportivo de la selección, y Carlos Ranalli, asesor técnico y metodológico del Cardif, la sede de las charlas tanto en el campo deportivo, como en el pabellón social, adecuado a los efectos del evento. Asimismo, Javier Valdecantos, director general del Cardif; Alexis Sosa, gerente administrativo; Fernando Villasboa, gerente de licencias; y Mario Villasantti, coordinador de la dirección de desarrollo, quienes destacaron la relevancia de este espacio formativo para los entrenadores del país.