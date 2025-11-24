La Supercopa Paraguay 2025 será el sábado 6 de diciembre...

La Supercopa Paraguay 2025 será el último partido de la temporada en el fútbol paraguayo. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) estableció hoy la fecha del certamen, que enfrenta al campeón de Liga con más puntos en el año y al vencedor de la Copa Paraguay 2025. El primer clasificado es General Caballero de Juan León Mallorquín. ¿El segundo? Cerro Porteño o Guaraní.

La competencia, conquistada por Olimpia en 2021, Sportivo Ameliano en 2022, Libertad en 2023 y en 2024, definirá a un nuevo monarca el sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo del Mundial 2026. El Rojo, vencedor del campeonato nacional, espera por el Ciclón o el Aborigen, que disputan el título del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

¿Por qué Cerro o Guaraní el segundo finalista?

Cerro Porteño o Guaraní disputará con General Caballero de Juan León Mallorquín, en estadio y horario a confirmar, porque ambos han superado en el acumulativo (Apertura+Clausura) a Libertad, tercero con 67 puntos: el Ciclón es líder con 82, mientras que el Aborigen, segundo con 80. El Azulgrana y el Aurinegro juegan el domingo la última fecha del torneo Clausura 2025.