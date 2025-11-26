Fútbol
26 de noviembre de 2025 - 09:28

A qué hora juega hoy Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense y dónde ver en vivo

El extremo del Sportivo Ameliano, Alejandro Samudio intenta escapar de la marca del defensor de Recoleta FC, Iván Piris.
Sportivo Ameliano y Sportivo Trinidense abren hoy última fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Ameliano recibe hoy a Sportivo Trinidense por la útima fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “V” azulada y la “Cruz” amarilla juegan en el estadio La Fortaleza del Pikysyry: empieza a las 17:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Derlis Benítez y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.