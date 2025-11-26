Ameliano y Trinidense abren la última fecha del Torneo Clausura 2025

La jornada de clausura del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay se pone en marcha hoy con el enfrentamiento entre Sportivo Ameliano y Sportivo Trinidense. La “V azulada” y la “Cruz amarilla” medirán fuerzas a las 17:00 (hora paraguaya), en el Estadio La Fortaleza del Pikysyry de Villeta. El encuentro estará bajo la dirección arbitral de Derlis Benítez, asistido desde el VAR por Fernando López. La transmisión estará a cargo de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y la señal en línea de ABC TV Paraguay a través de Youtube.

Ameliano cierra una temporada que no cumplió la expectativa

El Sportivo Ameliano se prepara para cerrar una temporada que quedó lejos de cumplir las expectativas. Ubicado en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, solo por encima del descendido Atlético Tembetary, la “V” azulada que dirige Roberto Nanni zafó del descenso esta temporada, pero su bajo promedio registrado ya lo pone en alerta de cara al próximo año. Por ello, una victoria hoy se vuelve crucial para mejorar mínimamente su colchón de puntos.

La campaña, que no resultó acorde a lo esperado por su presidente, Héctor Melgarejo, trajo consigo una dolorosa consecuencia: la pérdida del boleto a la Copa Sudamericana. Desde su incursión en la máxima categoría en 2022, Ameliano había sido un habitual en los torneos internacionales, por lo que este revés obligará a la directiva a reestructurar la economía del club para el ciclo venidero. Tras dos derrota al hilo, el equipo necesita cerrar con dignidad para comenzar a revertir este panorama.

Trinidense, por ingresar al podio del Clausura

El Sportivo Trinidense llega a la última fecha con la satisfacción de haber superado su propia marca. Desde su retorno a Primera en 2023, la “Cruz Amarilla” ha conseguido su mejor rendimiento histórico, acumulando actualmente 66 unidades, superando las 65 de aquella temporada. El equipo dirigido por José Gabriel Arrúa no se conforma y tiene como objetivo prioritario romper la racha de tres empates consecutivos para llevarse los tres puntos a Santísima Trinidad y aumentar su registro récord.

Pero la ambición del “Triqui” no termina ahí: en esta jornada restante, buscará ingresar al podio del Torneo Clausura 2025. Para que esto suceda, Trinidense debe sí o sí sumar de a tres en su visita a Villeta, y esperar que Nacional, su rival directo, tropiece mañana cuando visite a Recoleta, permitiéndole así arrebatarle el tercer lugar. El objetivo es claro: cerrar un año ya exitoso con una ubicación histórica.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Pablo Aranda, Julio González Trinidad, Luca Falabella y Tomás Lezcano; Alejandro Samudio, Estivel Moreira, Diego Valdez y Ezequiel González; Elvio Vera y Cristhian Ocampos.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Luis de la Cruz, Maximiliano Centurión, Agustín da Silveira y Sergio Melgarejo; Romás Rayer, Gustavo Viera, Juan Salcedo y Brahian Leguizamón; Néstor Camacho y Alan Cano.

Antecedentes de los enfrentamientos entre Sportivo Ameliano y Sportivo Trinidense