Homenaje incompleto de Olimpia a la leyenda Éver Hugo Almeida

El “Gallo” norteño, vestido de aguafiestas

El marcador se sacudió con el gol de vestuario del 2 de Mayo. La jugada se originó en una pérdida de balón de Alcaraz, que activó una transición práctica cuyo momento cumbre fue la maniobra de Diego Acosta. Este dejó con perfil de tiro a Ruiz Díaz, cuyo remate fue a la posición de Verza. Sin embargo, el portero cometió el error conceptual de ceder el rebote al medio, y fue el propio Acosta quien castigó la acción.

Lea más: Éver Almeida: “quiero saber por qué salgo del Olimpia”

Pero Olimpia logró reaccionar, aprovechando un error en la salida de Romero. En su intento por ensanchar el juego, fue interceptado por Redes, quien amagó el tiro y habilitó de cara a la portería a Quintana. Este llenó el empeine derecho de pólvora y sacó un misil al techo del arco de Martínez, que no ofreció respuesta ante la violencia del tiro.

A la media hora de partido, el Decano sacó provecho de otra colaboración rival: esta vez Feliú se entretuvo con el esférico y Alcaraz se lo arrebató, dejando de frente al arco a Redes. El extremo sacó un derechazo que tuvo un leve desvío en Ramírez, que centró la trayectoria del esférico, descolocando al portero Martínez, quien ya se jugó hacia su costado derecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la complementaria, fue Olimpia el que golpeó temprano con un gol de vestuario, sacando provecho de a otro error en el fondo del “Gallo” norteño, que se originó en una pifiada de Ramírez en su intento de despeje, que favoreció la arremetida de Alcaraz, quien impuso potencia para quedar en un duelo individual con Martínez, al que sometió con un derechazo rasante al costado derecho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El elenco franjeado tuvo la chance de hacer abultada la diferencia, pero dejó con vida al Gallo. Este acortó distancias con el tanto de Fretes, quien aprovechó la tardía cobertura del lateral Morales para conectar de cabeza un centro preciso de Alfonso que llegó desde el costado derecho.

Ya sobre el cierre, el público de Olimpia le dedicó un emotivo homenaje a Almeida, con cánticos acompañados por el despliegue de una bandera con la imagen de la leyenda franjeada. En lo que parecía un cierre festivo, Cáceres terminó vistiéndose de aguafiestas para anotar la paridad en tiempo de adición, con la misma fórmula, conectando en el segundo poste otro centro de Alfonso.

Éver Almeida: “Quiero saber por qué salgo del Olimpia”

Tras el empate en Capiatá, que puso fin al quinto ciclo de Éver Hugo Almeida en Olimpia, el entrenador expresó que su única duda es el motivo de su salida. “Solamente tengo una pregunta que le quiero hacer (al presidente) la semana que viene, que quiero saber por qué salgo de Olimpia”.

Sobre lo que le expresó Rodrigo Nogués: “Realmente a mí no me dio una explicación directa. El presidente me dijo que habían decidido con la directiva cambiar de rumbo, pero yo también quiero hablar, le dije que pensábamos que íbamos a tener la posibilidad de empezar un trabajo”.

La leyenda aseguró que se encontró con un grupo destrozado. “Escuché que dijo que tenía muchas expectativas. Pero para tener expectativa hay que tener con qué. Nosotros encontramos un grupo totalmente decaído, perdido y desilusionado. Les dije que tenían que recuperar la alegría, creo que nosotros se las hemos dado”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)