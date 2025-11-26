Éver Almeida: “quiero saber por qué salgo del Olimpia”

“Solamente tengo una pregunta que le quiero hacer (al presidente) la semana que viene, que quiero saber por qué salgo del Olimpia. No hubo una explicación directa. El presidente me dijo que la dirigencia decidió cambiar un poco de rumbo, tener otra gente. Entonces yo digo, ‘bueno, está bien pero quiero hablar’. Yo también puedo hablar, nunca le pedí para quedarme, simplemente le dije que pensábamos que teníamos la oportunidad de empezar un trabajo”, manifestó el experimentado entrenador.

El hasta hoy conductor franjeado profundizó sobre el contexto en el que asumió, destacando las dificultades del plantel que encontró y los planes truncados para su cuerpo técnico: “Había traído al mejor preparador físico de Ecuador y no ha podido trabajar, llegamos a un equipo ya muy tocado. Así giró la charla, no hubo una reacción. Escuché que dijo que tenían muchas expectativas hacia mí, pero para tener expectativas hay que tener con qué. Encontramos un grupo de muchachos decaídos, perdidos un poco desilusionados, se lo dije a ellos. Y tenían que recuperar la alegría, creo que se la hemos dado. Lo que yo no quiero pensar es que cuando firmé contrato, estaba firmando ya la salida también, fue muy rápido todo, esperábamos un poco más porque queríamos nosotros iniciar nuestro trabajo”.

Pese al sabor amargo de la desvinculación, el entrenador dedicó palabras de profundo agradecimiento a la afición y al país: “Primero agradecer a la hinchada del Olimpia, espectacular como siempre. No quiero ser pedante ni agrandado, pero quiero agradecer a toda la gente de Paraguay, me tratan con mucho cariño, con mucho respeto. Cuando volví al Olimpia no lo esperaba que fuera tan rápido, no dudamos. Me encontré con un grupo espectacular, maravilloso. Muy feliz y muy contento de haber vuelto al Olimpia estos tres meses. Lo mío sigue, yo hoy me retiro del Olimpia, no me retiro del fútbol, estoy ahí, creo que todavía tengo cuerda, todavía me quedan ganas, estoy bien, no tengo ningún inconveniente”.

