Olimpia cierra un año para el olvido en la despedida de su leyenda viviente

Olimpia baja el telón de un año deportivo para el olvido. En el marco de la última fecha de la Primera División de Paraguay, el “Decano” no solo busca una victoria ante Sportivo 2 de Mayo, sino que también marca la despedida oficial de Éver Hugo Almeida de la dirección técnica, cerrando así otro ciclo de la leyenda en la institución. El choque entre el Franjeado y el “Gallo” norteño está programado para las 19:30 horas en el estadio Erico Galeano de Capiatá. El encuentro será dirigido por Blas Romero, asistido en el VAR por Carlos Paul Benítez. La transmisión estará a cargo de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en YouTube.

Olimpia, por una despedida a la altura de su leyenda

Olimpia busca pasar la página de un semestre para el olvido de la manera más rápida y digna posible. Con la mente ya puesta en la reestructuración de la próxima temporada, el “Decano” adelantó su compromiso por la última fecha del Torneo Clausura 2025, un partido cargado de simbolismo. Este encuentro pondrá punto final al quinto ciclo de Éver Hugo Almeida en la dirección técnica, despidiendo así a una leyenda viviente del fútbol paraguayo en su rol de entrenador.

El elenco franjeado llega al cierre con un impulso anímico fresco, tras haber logrado una importante victoria ante Sportivo Luqueño. En ese duelo, el equipo no solo cortó una racha adversa de cinco partidos sin ganar, sino que además dio claras muestras de carácter y pundonor al conseguir revertir un marcador en contra, incluso jugando en inferioridad numérica.

Sportivo 2 de Mayo, el cierre una temporada histórica

La otra cara de la moneda la presenta el Sportivo 2 de Mayo, que llega a este último compromiso con un ánimo de celebración. Para el “Gallo” norteño, este partido marca el cierre de una temporada memorable, consolidada con un logro histórico: la clasificación, por primera vez, a la Copa Libertadores, conseguido gracias a la gran campaña realizada en la Copa Paraguay, donde el conjunto de Pedro Juan Caballero alcanzó la final, cayendo en el duelo definitorio ante General Caballero de Juan León Mallorquín.

El éxito del club se cimentó tras el regreso de Felipe Giménez, luego de un inicio de temporada titubeante, el “Gato” se encargó de revertir el mal momento. Su gran gestión lo han posicionado como un nombre de alto perfil, tanto que ya suena en los pasillos como un posible candidato para reemplazar a Éver Hugo Almeida en la dirección técnica de Olimpia.

La formación de Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Lucas Verza; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso, Héctor David Martínez y Alexis Cantero; Fernando Cardozo, Alex Franco y Hugo Quintana; Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.

La formación de Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Juan Segundo Feliú, Pedro Sosa, Camilo Saiz y Wilson Ibarrola; Amín Molinas, Óscar Romero, Sergio Sanabria y Henry Riquelme; Sergio Fretes y Rodrigo Ruiz Díaz.