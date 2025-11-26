A qué hora juega Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo y dónde ver en vivo

El la despedida de Éver Hugo Almeida, Olimpia enfrenta hoy Sportivo 2 de Mayo por la última fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Decano” y la “Gallo” norteño juegan en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá: empieza a las 19:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero y VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 19:30 horas
Argentina: 19:30 horas
Brasil: 19:30 horas
Uruguay: 19:30 horas
Chile: 19:30 horas
Ecuador: 17:30 horas
Colombia: 17:30 horas
Perú: 17:30 horas
Venezuela: 18:30 horas
Bolivia: 18:30 horas
El Salvador: 16:30 horas
México: 16:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas
Estados Unidos - Este: 17:30 horas
Inglaterra: 23:30 horas
España: 00:30 horas
Bélgica: 00:30 horas
Marruecos: 00:30 horas
Sudáfrica: 00:30 horas
Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Google Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.