Centro Educativo CARDIF-APF: Egresa la primera promoción

El proyecto integra de manera ejemplar la formación académica con la preparación deportiva de alto rendimiento.

El evento contó con la presencia de varios directivos de la APF; junto a otras autoridades educativas, cuerpos técnicos, funcionarios, familias y estudiantes, en el que se vivió un inolvidable momento en el cual se destacó el valor de un modelo educativo que apuesta por el desarrollo integral de los jóvenes.

Los primeros bachilleres del Centro Educativo CARDIF, que recibieron su título en esta histórica jornada, fueron los siguientes: Rafael Gómez, Fernando Caballero, Saúl Pereira, Walter Gómez, Blas Candia y Wilson Benítez, respectivamente.

Cada uno de ellos fue reconocido por su esfuerzo constante, su compromiso con la formación integral y su capacidad para equilibrar las exigencias académicas con la preparación deportiva que caracteriza al citado centro deportivo.