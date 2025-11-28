Los jueces elegidos para la jornada de definición del torneo Clausura 2025

El campeonato de la Primera División llega a su desenlace con una electrizante definición en esta última jornada. Dos grandes del fútbol paraguayo luchan por alzar la corona del segundo semestre. El Ciclón de Barrio Obrero ostenta una pequeña ventaja de un punto en la tabla. Además, cuenta con el “plus” del mérito deportivo, un criterio clave en caso de empate en puntos al final del torneo.

Cerro Porteño afrontará su reto visitando al ya descendido Atlético Tembetary, un rival que jugará su último partido en la máxima categoría. El encuentro se disputará en el Estadio Defensores del Chaco. La terna arbitral de este partido estará encabezada por Derlis López como juez principal en el campo. El sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) estará a cargo de José Natael Méndez.

En el otro foco de atención, el Guaraní se juega sus últimas cartas recibiendo al Sportivo Luqueño. El Aborigen será local en el estadio del Deportivo Capiatá, buscando una victoria que le permita soñar con el título. El Legendario parte con la desventaja mínima en la clasificación general, y depende de un triunfo propio y un resultado favorable por parte del Atlético Tembetary en el otro duelo.

Para este cotejo en la ciudad de los “mitos y leyendas”, el cuerpo arbitral también fue definido. La tarea de dirigir el partido recaerá en David Ojeda como árbitro central. En la cabina de video, monitoreando las acciones cruciales, se encontrará Carlos Figueredo.

Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 18:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Roberto Cañete y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: José Méndez.

AVAR: José Cuevas.

Guaraní vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 18:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.