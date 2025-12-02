Los “Premios de Primera”, el cierre de la temporada 2025 del fútbol paraguayo

La premiación es un reconocimiento exhaustivo que abarca la actividad futbolística nacional. Se entregarán galardones a los mejores desempeños no solo de los torneos Apertura y Clausura y la Copa Paraguay, sino también a la Supercopa Paraguay 2024 y a los torneos femeninos (Campeonato Anual y Copa eFe). El evento está diseñado para honrar a todos los estamentos del deporte: futbolistas, jugadoras, clubes, técnicos y árbitros que dejaron su marca en la temporada.

Los principales galardones serán elegidos por una combinación de voto popular y criterio especializado de diversas instituciones deportivas:

- Futbolista de la Gente: El público es el protagonista al elegir esta distinción mediante una votación en la web y redes sociales de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

- Mejor Gol del Año: El staff periodístico de los dueños de los derechos del fútbol paraguayo tendrá a su cargo la selección de los goles en las ramas masculina y femenina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Galardones Principales (Masculino): El premio a Futbolista Joven Revelación y Mejor Jugador estarán a cargo del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay (CPDP) y la Asociación de Técnicos en Fútbol del Paraguay. El reconocimiento al Técnico Destacado será decidido por los asociados del CPDP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Fútbol Femenino: La Mejor Jugadora y el Mejor Entrenador o Entrenadora de la temporada serán elegidos por los propios entrenadores del campeonato del fútbol femenino.

La gala también reconocerá la excelencia basada en números y la justicia deportiva. Se premiará a los mejores arqueros, goleadores, equipos Fair Play y a los clubes con mayor cantidad de minutos juveniles, tanto en las categorías masculinas como femeninas. Además, se entregarán distinciones especiales como el reconocimiento al Mejor Club de Divisiones Formativas, al Club con Mayor Crecimiento en el CARDIF y al Jugador del Año.

Finalmente, se homenajeará a la justicia deportiva con premios a Mejor Árbitro, Mejor Árbitro Asistente, Mejor Árbitro VAR y Mejor Árbitra de los campeonatos femeninos, destacando el rol crucial de los jueces en el desarrollo del fútbol nacional. La noche promete ser un evento de celebración y espectáculo, con shows artísticos y sorpresas, consolidando los “Premios de Primera” como el gran cierre de la temporada 2025.