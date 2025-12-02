Sergio Araújo renovará con Cerro Porteño hasta 2027 e ingresará al quirófano

La noticia de la renovación, sin embargo, se entrelaza con una pausa obligatoria: el “Chino” debe someterse a una cirugía en su rodilla derecha. El plan es que el atacante dispute este sábado la Supercopa Paraguay ante General Caballero de Juan León Mallorquín, que será su último partido de la temporada, para luego ingresar al quirófano la próxima semana.

El plan es que el “Bailador” sea intervenido quirúrgicamente de su lesión en la rodilla, la cual le ha causado un intenso dolor durante los últimos tres meses, incluso le tuvieron extraer líquido de la rodilla con hasta cuatro jeringas después de las prácticas, de hecho que eso se reflejaba en el llamativo protector que siempre llevaba puesto en la rodilla afectado.

Si bien la intervención lo mantendrá fuera de las canchas por al menos seis meses, el cuerpo técnico y la dirigencia consideran que este es el momento oportuno. La decisión se tomó con el objetivo de recuperar al jugador en su plenitud, justo después de finalizar la temporada con la obtención del título. La hoja de ruta de la recuperación contempla que el oriundo de Villa Crespo regrese a las canchas para el segundo semestre de 2026, a tiempo para disputar el torneo Clausura.

A pesar del dolor, Sergio Araujo cierra el año con un notable desempeño y su periodo más regular desde su llegada al fútbol paraguayo. En total, el delantero disputó 32 partidos en la temporada. En el Torneo Clausura jugó 17 encuentros y anotó cinco goles. Su participación se completó con 9 partidos y un gol en la Copa Libertadores, y 6 encuentros con 5 tantos en el Torneo Apertura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El argentino había llegado a Barrio Obrero en el segundo semestre del 2024, procedente del AEK Atenas de Grecia. Su incorporación, bajo la dirección técnica del español Manolo Jiménez, se dio para cubrir la baja de Tobías Portillo, quien se había lesionado al servicio de la Selección Paraguaya Sub 20.