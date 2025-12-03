Definido el calendario 2026 de la Primera División del fútbol paraguayo

La temporada de la Primera División del Fútbol Paraguayo arrancará en el penúltimo fin de semana de enero, específicamente el 23 de enero, y se extenderá hasta el 24 de mayo. Para cumplir con este plazo reducido y dejar libre el mes de junio, el calendario del Apertura contará con cuatro adelantos de fechas.

La cita ecuménica, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, se pondrá en marcha el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. La Albirroja conocerá a sus rivales de la fase de grupos este viernes en el sorteo a llevarse a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

La primera fecha del Torneo Apertura 2026 ya promete emociones fuertes con grandes duelos, destacándose dos choques de peso: el encuentro entre los dos equipos más añejos del país, Olimpia y Guaraní, además del cruce entre los campeones de la temporada 2025, Cerro Porteño y Libertad.

Las primeras seis fechas del torneo Apertura 2026

El segundo semestre comenzará el 24 de julio, inmediatamente después de la Copa del Mundo, y tiene previsto finalizar el 29 de noviembre. Esto garantizará el tiempo necesario para que la Selección Paraguaya se prepare para la siguiente etapa, a la que vuelve después de 16 años de ausencia. El Clausura contará con dos adelantos para asegurar el cierre de las competencias a tiempo. Los partidos que marcarán el inicio del Torneo Clausura 2026 son:

Las primeras seis fechas del torneo Clausura 2026