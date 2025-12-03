Libertad y Cerro Porteño dominan los “Premios de Primera” en el 2025

Durante la ceremonia se distinguió el desempeño y los logros de clubes y equipos en distintas competencias, abarcando desde las Divisiones Formativas y el Fútbol Femenino hasta la Primera División. El punto culminante del 2025 fue la histórica clasificación de la Selección Paraguaya a la Copa del Mundo 2026, tras 16 años de ausencia en la máxima cita del fútbol mundial.

El Club Libertad se llevó una gran cantidad de reconocimientos gracias a una temporada excepcional en el fútbol paraguayo. El Gumarelo se consagró campeón de la Supercopa Paraguay 2024, del Torneo Apertura 2025, del Campeonato Anual Femenino y de la Copa eFe 2025, demostrando su dominio en múltiples frentes.

Por su parte, el Club Cerro Porteño fue distinguido en la gala por adjudicarse el Torneo Clausura 2025. Además, el Ciclón obtuvo los premios al Fair Play 2025 y al club con mayor cantidad de minutos jugados bajo la Regla Juvenil, un reconocimiento importante para las ramas masculina y femenina de la institución.

El Club General Caballero de Juan León Mallorquín también tuvo su momento estelar al recibir el reconocimiento por la conquista de la Copa Paraguay 2025. Este logro confirmó el destacado protagonismo del club mallorquino durante una temporada, en la que, sin embargo, sufrió el contraste de la pérdida de categoría tras cuatro temporadas siendo parte de la élite.

En la rama femenina, se reconoció el compromiso con el desarrollo de nuevas generaciones y talentos. Recoleta FC, General Caballero JLM y Sportivo Luqueño fueron destacados como los clubes que sumaron más minutos a través de la regla juvenil, impulsando la formación de jugadoras.

Por primera vez en la historia, la premiación incluyó nuevas categorías que buscan impulsar la mejora institucional. Cerro Porteño fue homenajeado como “mejor club de las Divisiones Formativas 2025”, mientras que el Club Guaraní fue distinguido como la “entidad con mayor crecimiento y desarrollo del CARDIF”.

La edición 2025 de los premios de la APF pone de manifiesto no solo el éxito deportivo de los equipos, sino también la apuesta por el desarrollo de talentos jóvenes y la equidad de género en el fútbol nacional. La celebración en el CARDIF simboliza una etapa de expansión y modernización para el fútbol paraguayo, que mira al futuro con optimismo tras un año con importantes logros.