Blas Riveros sobresale en las distinciones individuales de los “Premios de Primera”

Uno de los momentos cumbres de la noche fue la entrega del reconocimiento a los mejores futbolistas de 2025 en ambas ramas. Blas Riveros (Cerro Porteño) y Claudia Martínez (Olimpia) fueron coronados como los Jugadores Más Valiosos (MVP), destacando por su contribución y rendimiento excepcional en sus respectivos equipos durante toda la temporada.

La APF también puso el foco en la impresionante capacidad goleadora. Amada Peralta (Olimpia) se consagró como la máxima goleadora del año en la rama femenina, con un registro espectacular de 30 goles en solo 18 juegos. Por su parte, Juan Manuel Iturbe (Cerro Porteño) fue el máximo artillero en la rama masculina con 6 goles esta temporada, demostrando su vigencia.

En cuanto a los porteros destacados, el premio recayó en Patricia López (Libertad) y Alexis Martín Arias (Cerro Porteño), elegidos como los mejores en sus respectivas categorías, un reconocimiento que reafirma la importancia de la seguridad defensiva.

El liderazgo en el banquillo fue reconocido al premiar a los técnicos más sobresalientes de la temporada 2025. Felipe Giménez (Sportivo 2 de Mayo) y Ariel Rivaldi (Libertad) fueron galardonados en los equipos masculino y femenino, respectivamente, por sus exitosas gestiones.

El futuro del fútbol paraguayo se personificó en Alexandro Maidana (Guaraní), quien fue distinguido como la Joven Revelación de 2025 por su talento. La popularidad también tuvo su premio, con Blas Riveros siendo seleccionado como el “Futbolista de la Gente”. Las distinciones a los mejores goles del año fueron para Mathías Cáceres (Sportivo 2 de Mayo) y Celeste Aguilera (Olimpia).

El evento también valoró el trabajo arbitral con premios a Juan Gabriel Benítez e Ivanna Pera como los más destacados en sus ramas. Además, Eduardo Cardozo fue nombrado asistente destacado y Carlos Figueredo recibió el reconocimiento como árbitro VAR del año, honrando la profesionalidad en el campo.

El cierre de la gala estuvo cargado de emoción con el especial homenaje a la Albirroja, por la histórica clasificación de Paraguay a la Copa Mundial de 2026. Gustavo Alfaro, seleccionador nacional, fue distinguido con la medalla Manuel Fleitas Solich por su gestión técnica, que puso fin a 16 años de ausencia en la máxima cita mundialista.