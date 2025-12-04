Futbolistas paraguayos, por el sueño europeo

Con la intermediación del exfutbolista Pedro Antonio López, Elías Alexander Gómez y Diego Nicolás Giménez irán al AC Alcanenense, con el objetivo de seguir escalando.

Gómez tiene 18 años, es natural de Ñemby, se inició en el 6 de Enero de su ciudad, desde donde pasó a Sol de América y posteriormente a Tacuary. Se desempeña como extremo izquierdo.

Giménez también tiene 18 años, juega de lateral-volante, estuvo en Sol de América, Olimpia Élite, Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano.

Los atletas tendrá un proceso de adaptación al medio y conforme vayan evolucionando, afrontarán exigentes pruebas con las que tendrán la posibilidad de un crecimiento ideal, quemando etapas para llegar al objetivo de la consolidación en el profesionalismo.

Pedro Antonio López espera que los chicos puedan destacarse para abrir espacios a más compatriotas en el Viejo Continente.