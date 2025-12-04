Julio Enciso y el agradecimiento a Óscar Cardozo con un emotivo mensaje

La “Joya” Enciso, quien dio sus primeros pasos como profesional en el club gumarelo, reconoció el invaluable acompañamiento del experimentado atacante, quien lo guio en sus inicios en el fútbol paraguayo. A través de su cuenta de Instagram, el actual jugador del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, plasmó su admiración y gratitud.

El mensaje completo de Julio Enciso a “Tacuara” Cardozo

“Hoy me toca escribir algo que jamás pensé que iba a llegar tan pronto. Se va una leyenda, un referente, un ídolo, pero sobre todo una persona que dejó huellas profundas en cada rincón del club y en todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él”.

#Libertad | Julio Enciso dedicó un emotivo mensaje de despedida a Óscar “Tacuara” Cardozo en Instagram ❤️



“Es difícil despedir a alguien que hizo tanto, a alguien que es parte de la historia grande del club” ✍️



“Aprendí de vos mirándote entrenar, competir, sufrir y levantarte… pic.twitter.com/KluAeAFSsr — ABC Deportes (@ABCDeportes) December 4, 2025

“Tacuara, gracias. Gracias por cada gol, por cada grito de alegría que regalaste a toda una hinchada, por la historia que construiste con humildad, trabajo y un corazón gigante. Gracias por mostrarle a todos que ser grande no es solo cuestión de talento, sino de carácter, de sacrificio y de amor por esta camiseta”.

“Quiero agradecerte también en lo personal. Desde el primer día me hiciste sentir acompañado, me hablaste, me aconsejaste, me enseñaste sin necesidad de decir mucho. Aprendí de vos mirándote entrenar, competir, sufrir y levantarme siempre con la misma hambre. Me diste confianza, me hiciste crecer y eso me lo llevo para la vida”.

“Es difícil despedir a alguien que hizo tanto, a alguien que es parte de la historia grande del club. Pero también sé que tu legado no termina hoy. Todo lo que dejaste queda en nosotros: en los más jóvenes, en la gente, en cada partido que venga. Vos sos y serás siempre un símbolo, un ejemplo y una leyenda eterna”.

“Te deseo lo mejor en lo que venga, de corazón. Gracias por todo, Tacuara. Por tu fútbol, por tu cariño, por tu guía, y por dejar un vacío que solo deja la gente realmente grande”.

Un legado de goles y títulos en Libertad

Óscar Cardozo, el máximo goleador histórico del club, vistió la camiseta del Gumarelo desde el año 2017. Durante este glorioso periodo, su palmarés se infló considerablemente, destacándose como un auténtico ganador serial y un símbolo de la época dorada reciente de la institución.

“Tacuara” participó en 365 encuentros y convirtió 137 tantos entre competiciones nacionales y continentales, grabando su nombre en la historia de Libertad. Su cosecha de títulos incluye: el Torneo Apertura en cinco ocasiones consecutivas (2021, 2022, 2023, 2024 y 2025); el Torneo Clausura 2023; la Copa Paraguay en tres ediciones (2019, 2023 y 2024); y las Supercopa Paraguay 2023 y 2024.