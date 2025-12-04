Libertad: Carrizo y Chiqui Arce, apuestas del Guma

El volante Hugo “Chori” Martínez (25), surgido profesionalmente en Libertad, integra la nómina de bajas, integrada entre otros por Roque Santa Cruz (44), Óscar Cardozo (42), Martín Cáceres (38), Miguel Jacquet (30) y Ángel Cardozo Lucena (31).

Federico “Pachi” Carrizo, campeón del torneo Clausura con Cerro Porteño, ya estuvo en el interés del Guma en el mercado de fichaje anterior, pero no pudo llegar a La Huerta porque tenía contrato vigente con el Ciclón. En esta ocasión llega como agente libre.

En cuanto al entrenador, Francisco Arce (54) será oficializado este viernes. Ya existe un pleno acuerdo para que el “Chiqui” comande el plantel repollero.

