La Supercopa Paraguay, EN VIVO por ¡ABC Cardinal 730 AM!

El Ciclón, en busca de un título inédito

Cerro Porteño, bajo la dirección técnica de Jorge Bava, accede a esta final como el equipo de la Primera División con la mayor cantidad de puntos acumulados durante la temporada 2025. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

El “Ciclón” se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 y cerró el año con una cómoda ventaja de 15 puntos en la tabla acumulada sobre Libertad, el ganador del Torneo Apertura 2025.

El conjunto de Barrio Obrero busca levantar por primera vez este trofeo, recordando su última participación en 2021, donde cayó 3-1 ante el tradicional rival, Olimpia. Ganar la Supercopa significaría coronar un año de gran regularidad y dominio en el ámbito local.

General Caballero, a cerrar su ciclo en Primera con gloria

Por su parte, General Caballero de Juan León Mallorquín se ganó su lugar en esta definición tras alzarse con la codiciada Copa Paraguay 2025. El “Rojo de Ka’arendy”, dirigido por Humberto Ovelar, logró un hito histórico para la institución al superar por 1-0 a 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, sellando su primer título en la División de Honor del fútbol paraguayo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

Pese a este éxito, el equipo enfrentará la temporada 2026 en la División Intermedia tras haber perdido la categoría. Este partido representa la oportunidad de despedir el año y su paso por Primera División con una segunda consagración histórica, un broche de oro para el club de Alto Paraná.

