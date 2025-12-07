Toluca de Robert Morales y Tigres se citan en una final inédita en el fútbol mexicano

En el primer turno, el Toluca recuperó su efectividad goleadora en el momento más oportuno y, por segundo torneo consecutivo, avanzó a la final del certamen. Venció con apuros 3-2 al Monterrey en el estadio Nemesio Diez, en un encuentro cargado de tensión y emociones. El marcador global de la eliminatoria quedó empatado 3-3, pero el Toluca dirigido por el argentino Antonio Mohamed avanzó gracias a su mejor posición en la fase regular, de la que fue líder indiscutible.

“Estamos muy felices de estar en la final, ahora viene lo más importante que es jugar para ganarla. Estamos todos ilusionados, con la intención de hacer historia en este club”, comentó Mohamed ante la posibilidad de lograr el bicampeonato. El Monterrey del entrenador español Domènec Torrent llegó a la Liguilla como sexto de la tabla general del fútbol azteca.

“Al final del partido, las estadísticas revelan que el encuentro fue muy parejo con 50 y 50 de posesión, pero hemos regalado la primera parte (...) los jugadores lo dieron todo y estuvieron a punto de darle la vuelta, pero no nos alcanzó”, lamentó Torrent al finalizar el encuentro. Los Rayados del Monterrey llegaron a este partido con una ventaja mínima de 1-0, y pronto se encontraron con una amenaza intimidante en el estadio: un largo tifo con la leyenda “90 minutos en el infierno son una eternidad”.

Los Diablos Rojos del Toluca llegaron a este juego con 205 minutos oficiales sin anotar (más tres tiempos de compensación) y salieron con gran intensidad en busca del gol que les hacía falta para igualar el marcador global. La sequía toluqueña terminó después de 224 minutos de espera, al minuto 19. Desde el sector izquierdo, el brasileño Helio Nunes “Helinho” mandó un centro al área chica, donde apareció oportuno el defensa uruguayo Federico Pereira para conectar un remate a bocajarro y firmar el 1-0.

El 2-0 se gestó de un pase filtrado por el mediocampista argentino Nicolás Castro al área regiomontana. La pelota pasó entre los dos defensas centrales, el español Sergio Ramos y el colombiano Stefan Medina. La pelota le quedó servida al portugués Paulo Dias “Paulinho”, quien definió con un fino toque de zurda ante el portero. Helinho se encargó de hacer el 3-0 al minuto 51, cobrando de penal.

La reacción de los Rayados comenzó cuando Sergio Ramos marcó el 3-1 al minuto 58, también desde el punto penal, dando esperanzas a su equipo. Volcado al ataque con una delantera robustecida, el Monterrey se acercó 3-2 con el tanto de Roberto de la Rosa. El delantero remató a bocajarro una pelota que había rebotado en el poste izquierdo, al minuto 75. El defensor español confirmó al final del partido que no seguirá en el club regiomontano.

Cruz Azul va a Copa Intercontinental

Posteriormente, los Tigres igualaron 1-1 con el Cruz Azul en el estadio Universitario y sellaron su pase a la final. El empate global de 2-2 los favoreció por su mejor posición en la fase regular. Dirigidos por el argentino Guido Pizarro, los Tigres fueron segundos de la fase regular, y el Cruz Azul de Nicolás Larcamón terminó tercero.

Los felinos elaboraron su gol tras un lance de Fernando Gorriarán por el sector derecho del campo. El uruguayo mandó un pase al área donde el francés André-Pierre Gignac dio un toque de lujo con el talón. Este gesto dejó servida la pelota al argentino Juan Brunetta, quien firmó el 1-0 con un remate frontal al minuto 27.

El equipo celeste desperdició la oportunidad de empatar al minuto 72 con un lanzamiento de penal que pudo cambiar el rumbo del encuentro. El portero argentino Nahuel Guzmán detuvo con solvencia el disparo ejecutado por el delantero uruguayo Gabriel Fernández, manteniendo la ventaja felina. El 1-1 del Cruz Azul cayó recién al minuto 90+5 con un gol en propia puerta del defensa Juan José Purata, ya sin tiempo para más.

Eliminada, La Máquina del Cruz Azul emprendió esta misma noche su vuelo a Qatar para un nuevo compromiso internacional. El miércoles enfrentará al Flamengo de Brasil por la disputa de la Copa Intercontinental. El partido de ida de la final se jugará el jueves 11 de diciembre en el estadio Universitario.

