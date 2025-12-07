Racing derrota a Boca Juniors y se anota en la final del Clausura en Argentina

El rival de Racing en la definición saldrá del vencedor de la otra semifinal, que disputarán este lunes Gimnasia y Estudiantes en el clásico de La Plata. De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Costas, que ya sumó el título de la Recopa Sudamericana y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en la temporada, buscará cerrar el año con un nuevo trofeo.

Lea más: Toluca de Robert Morales y Tigres se citan en una final inédita en el fútbol mexicano

Luego de terminar tercero en su zona, Racing demostró una gran solidez en las fases eliminatorias del certamen. Eliminó a River Plate en octavos de final y a Tigre en cuartos, ambos partidos jugados en condición de local. Este resonante triunfo en La Bombonera sirve como preludio para la gran final.

Boca Juniors, en tanto, cierra una temporada sin la obtención de títulos, en un año marcado por la ausencia de competencia internacional. El Xeneize quedó eliminado en el repechaje de la Copa Libertadores ante Alianza Lima el pasado mes de febrero. Esta derrota ante Racing sella la frustración de sus aficionados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta derrota de Boca también condena directamente a River Plate a disputar la próxima Copa Sudamericana. El Millonario dependía de que el Xeneize ganara el título del Clausura para aspirar a una vacante en la repesca de la Copa Libertadores. Esto se debía a su ubicación en la tabla general de la liga argentina, una esperanza que se desvanece con la eliminación de su clásico rival.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este lunes en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata se definirá el otro finalista en el duelo de equipos de la ciudad: Gimnasia versus Estudiantes. Mientras tanto, el partido por el título de la competición se disputará en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero. El campeón de este torneo Clausura se medirá el próximo 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás ante Platense, ganador del Torneo Apertura, para coronar al vencedor del Trofeo de Campeones.

Fuente: EFE