Cerro Porteño, con bajas temporales

El arranque del operativo 2026 en Cerro Porteño se dará sin tres importantes figuras.

Luis Antonio Amarilla (30 años) fue operado en la ciudad brasileña de Belo Horizonte por una lesión en el tobillo.

Sergio Araújo (33) se perderá el primer semestre del 2026 por el largo proceso de recuperación que demandará su intervención en la rodilla.

Blas Miguel Riveros (27) requiere una solución a un problema originado por un cuadro de sinusitis. El periodo de inactividad sería breve, cuatro semanas aproximadamente.

El gerente deportivo, Gabriel Wainer, quedó desvinculado del club por iniciativa propia. “Considero honesto de mi parte solicitar a la dirigencia interrumpir mi vínculo por las elecciones que se vienen, y porque no van a continuar los que me trajeron”, explicó al Cardinal Deportivo.

Para la dirigencia, el último mercado de pases fue muy bueno, ya que el Ciclón pudo lograr un título liguero después de cuatro temporadas, alcanzando además la Supercopa Paraguay por primera vez.

* Incorporaciones. Para potenciar su plantel, el técnico uruguayo Jorge Bava pidió cuatro futbolistas, mediocampista central (el famoso “box to box”), creativo, extremo y centroatacante.