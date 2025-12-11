Gabriel Wainer deja la Gerencia Deportiva de Cerro Porteño

En comunicación con el Cardinal Deportivo, Wainer explicó las razones de su salida: “Se da en función de que considero absolutamente honesto de mi parte solicitarle a la dirigencia interrumpir el vínculo, teniendo en cuenta que habrá elecciones, como es de público conocimiento, y que la directiva actual manifesta no presentarse. Entonces, son quienes me han contratado, tanto el presidente Juan José Zapag, la comisión de fútbol, Juan Carlos Pettengill, Víctor Agüero, Miguel Carrizosa, Rodrigo Ovelar, Enrique Biedermann, con quienes trabajamos a diario, codo a codo, todo el año, con diferencias, con coincidencias, con un apoyo donde me sentí absolutamente cómodo trabajando con ellos y accedieron a la gran mayoría de peticiones que tuve. Y al no presentarse a las próximas elecciones ninguno de ellos, ni el presidente Zapag, y entendiendo como es lógico y natural que los candidatos tengan su equipo de trabajo y no miren lo que se hizo hacia adentro del club, me parece honesto de mi parte terminar ahora”.

El ahora exgerente deportivo enfatizó que una continuidad en el cargo sin el apoyo de la futura administración sería un despropósito: “No le veo mucho sentido a una continuidad donde cuando llegue el próximo presidente de la institución llegará con su gente y uno tendrá que correrse más adelante. Entonces, ¿por qué le voy a estar yo cobrando salarios al club que después no va a aprovechar el club teniendo mi trabajo, en todo caso para el resto del año? Me parece una situación que se extraña por la fecha de las elecciones, sí, pero que debo ser honesto para la institución que me contrató y para conmigo mismo y dar un paso al costado ahora”.

El argentino sostuvo que su decisión es un gesto de valoración hacia la entidad y respeto a quienes confiaron en él, evitando futuras controversias contractuales con la nueva directiva. “si yo mirara para otro lado, me hiciera el distraído, me quedo a trabajar hasta que asuma las nuevas autoridades. Cuando asuman las nuevas autoridades me van a plantear que me corra porque viene con su gente, cuestión lógica, natural, y ahí tendríamos que discutir cómo me pagan el resto del contrato. Y yo estoy dejando eso de lado por valorar la institución, por sobre todas las cosas, respetar a la gente que me contrató, y a cada estamento del club. No me ha llamado nadie de los candidatos opositores porque con naturalidad tienen su grupo de trabajo y entonces considero que lo más justo es correrme ahora”.

La Asamblea de Elecciones de Nuevas Autoridades en Cerro Porteño se llevará a cabo el sábado 31 de enero de 2026, de 07:00 a 17:00 horas. La entidad de Barrio Obrero tendrá nuevas autoridades, y los candidatos a presidente son Carlos Rejala (Movimiento Nuevo Cerro), Rubén Recalde (Movimiento Cerro Primero Siempre), Blas Reguera (Movimiento Cerro Primero) y Luis Rojas (Movimiento Más fuerza azulgrana).

