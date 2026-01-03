El Sportivo Obrero se consagró campeón de la Liga Artigüeña de Fútbol

En el tercer y decisivo partido, el monarca venció por 1 a 0 a Lomas Valentinas, en el clásico que se disputó en la cancha del 12 de Junio ante la presencia de unos 2.000 aficionados.

El primer partido como el segundo arrojaron el idéntico resultado de 1-1, lo que forzó un duelo extra. El único gol del tercer juego lo anotó Joel Ocampo, en el tramo final del encuentro.

Sportivo Obrero había logrado su último campeonato en el 2009, y tras 16 años se coronó nuevamente como el mejor. El último clásico en definir un título así fue en 1995, y en aquella final había ganado Lomas Valentinas, en la tanda de penales.

El plantel campeón estuvo conformado por Heber Sánchez (arquero), Armando Giménez, José Benítez, Enrique Gutierrez, Armando Ocampo, Eric Martínez, Richard Ocampo, Felipe Cabaña, Thiago Acosta, Hugo Tijera, Cristhian Torres, Joel Ocampo, Jorge Argüello, Andrés Britez, Thiago Chávez, Víctor Riveros, Jorge Cañete, David Villalba, Braian Núñez, Elizardo Brizuela, Marcos Villalba y Richard Centurión.

El cuerpo técnico fue comandado por Osvaldo Peralta, Guillermo Chaparro (ayudante), Daniel Rodríguez (preparador físico) y Ángel Acosta (kinesiólogo).

El título llegó bajo el mandato de Rolando Espínola.

En el juego consagratorio estuvieron las autoridades de la Región. El trofeo de campeón fue donado por la Gobernación y lo entregó el actual presidente de la Liga, Luis Alberto Arriola.

En los tres últimos partidos estuvieron presentes más de 6.000 personas.

La hinchada del Sportivo Obrero, la más popular de la Liga, brindó un show aparte en cada encuentro y tras el logro del título, la caravana recorrió las principales calles de General Artigas.