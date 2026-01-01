Primera B: 12 de Octubre de Santo Domingo presentará a los integrantes de la dirección técnica

El mencionado evento se llevará a cabo en la citada institución este lunes 5 de enero, a partir de las 8:00, en la que el técnico, Marcos René Tiozzo, y su ayudante, Domingo Zaracho, serán presentados oficial y formalmente al igual que los preparadores físicos, José Villalba y Gabriel Fernández, el preparador de arqueros, Vicente Álvarez, y los kinesiólogos, Luis Benítez y Horacio Óscar Kunz, respectivamente. Éste último de nacionalidad argentina y con basta experiencia, que se acoplará proximamente para colaborar con el equipo técnico.

Cabe recordar que el 12 de Octubre de Santo Domingo se adjudicó el subcampeonato de la Primera División C y el ascenso a la Primera B luego de vencer a Capitán Figari por 1-0 en octubre del año pasado, en la ronda de cierre del certamen del cuarto y último nivel de nuestro balompié, que tiene como monarca al 1º de Marzo de Fernando de la Mora.