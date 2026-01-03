Rubio Ñu: Magia en la Arboleda

El Mago, William Mendieta, estuvo en la Arboleda en el primer semestre de 2011, con 17 partidos disputados y un gol anotado para Rubio Ñu. Su actualidad es distinta, ya que regresa al Laureado luego de cumplir un rol prácticamente secundario en Guaraní.

Además del Willy Mendieta, Rubio Ñu gestiona la llegada del también experimentado Rodrigo Rojas (37).

El arquero Luis Guillén (25) también está en los planes, aunque el campeón de la Copa Paraguay, General Caballero de Juan León Mallorquín, solo está dispuesto a analizar propuestas del exterior.

Al plantel ñuense, dirigido por Gustavo Eliseo Morínigo, se sumaron: Pablo Ayala, Brian Blasi, Rodi Ferreira, Estiven Pérez, Pedro Báez, Franco Frágueda, Lucas Gómez, Octavio Alfonso, Jorge González Vázquez, Aldo Bareiro y Santiago Frean, a los que se agregan William Mendieta y probablemente Rodrigo Rojas.

Los campeones de la División Intermedia que dejaron el club son: Tulio Schwartz, Fernando Garcete, Édsson Riveros, Santiago Rossi, Matías Ayala, Alexis Orué, Mario Barrios, Gonzalo Medina, Derlys Cabañas, Celso Duarte, Horacio Almada y Aníbal Vega.