Rubio Ñu: Se nueve el tablero ñuense y rubro de Mirassol

El plantel de Rubio Ñu suma a Rodi David Ferreira (27 años), Estiven Osmar Pérez Yegros (25 años) y Pedro Federico Báez Benítez (28 años) como refuerzos. Asimismo están los arqueros, el uruguayo Mathias Nicolás Bernatene (25 años) y el argentino Franco Nicolás Fragueda (25 años).

De los nuevos, Ferreira estuvo este semestre en el 12 de Junio de Villa Hayes (División Intermedia), a donde pasó tras una turbulenta etapa en el Sportivo Luqueño; Pérez se puso la casaca de Atlético Tembetary esta temporada y Báez retorna del fútbol de Guatemala donde militó en el Xelajú MC, pero antes pasó otros clubes guatemalteco, de Costa Rica y Honduras.

Mientras los porteros, que no fueron anunciados aún, pero figuran en la nómina que irá a la pretemporada; el charrúa Bernatene proviene del Magallanes de la Primera B del fútbol chileno. A su vez, el argentino Fragueda es del 9 de Julio de Rafaela, del Torneo Federal A, tercera categoría del fútbol del vecino país.

Rubro de Mirassol por Antonio

La directiva de Rubio Ñu se apresta a cerrar las negociaciones con Mirassol por el pase de Antonio Javier Galeano (25 años).

El atacante compatriota acaba de despedirse del Ceará en el que militó este año y marcó 12 goles. Si bien el Vitoria estaba en la puja, Mirassol ganó y se queda con el citado futbolista que va a cubrir la plaza dejada por nuestro conocido Francisco da Costa.