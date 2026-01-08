Llega al Cruzeiro: Millonada por Gerson

El club de Belo Horizonte pagará 27 millones de euros (31,4 millones de dólares) por el fichaje, aunque el monto podría ascender a 30 millones por cláusulas por objetivos.
Gerson, de 28 años, fichó en julio por el Zenit, que había pagado 25 millones de euros por la rescisión del contrato con el Flamengo.
Fue una nueva etapa para el mediocampista en Europa, luego de pasos previos con Roma y Fiorentina, en Italia, y Olympique de Marsella, en Francia.
Con el Fla, Gerson ganó la Copa Libertadores en 2019, la Recopa Sudamericana en 2020 y el Brasileirão en 2019 y 2020, entre otros títulos.
El volante está en la órbita del seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, de cara al Mundial Norteamérica 2026.