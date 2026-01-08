Fútbol
08 de enero de 2026 - 21:32

Llega al Cruzeiro: Millonada por Gerson

Gerson Santos da Silva proseguirá su carrera en Cruzeiro.
Gerson Santos da Silva proseguirá su carrera en Cruzeiro.

El mediocampista brasileño Gerson jugará en el Cruzeiro, tras pasar seis meses en el fútbol ruso con el Zenit de San Petersburgo.

Por ABC Color

El club de Belo Horizonte pagará 27 millones de euros (31,4 millones de dólares) por el fichaje, aunque el monto podría ascender a 30 millones por cláusulas por objetivos.

Gerson, de 28 años, fichó en julio por el Zenit, que había pagado 25 millones de euros por la rescisión del contrato con el Flamengo.

Fue una nueva etapa para el mediocampista en Europa, luego de pasos previos con Roma y Fiorentina, en Italia, y Olympique de Marsella, en Francia.

Lea además: El PSG estrena el 2026 levantando la Supercopa de Francia

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el Fla, Gerson ganó la Copa Libertadores en 2019, la Recopa Sudamericana en 2020 y el Brasileirão en 2019 y 2020, entre otros títulos.

El volante está en la órbita del seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, de cara al Mundial Norteamérica 2026.