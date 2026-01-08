El PSG estrena el 2026 levantando la Supercopa de Francia

Con este triunfo, el equipo de Luis Enrique alcanzó la decimocuarta Supercopa de su historia, consolidando su hegemonía en el fútbol francés. Tras un 2025 memorable con seis títulos, incluida la Champions, el PSG sufrió más de lo esperado frente a su clásico rival. La lectura táctica del entrenador español fue fundamental, ya que los ingresos de Ramos y Bradley Barcola enderezaron el rumbo del encuentro.

Ousmane Dembélé abrió el marcador al minuto 13, pero Mason Greenwood igualó de penalti en el minuto 76 para el conjunto marsellés. Un autogol del ecuatoriano Willian Pacho en el minuto 87 dejó el triunfo servido para el Marsella, principal adversario del club capitalino. Sin embargo, el portugués Ramos frustró al equipo celeste en el tiempo de descuento tras una asistencia de cabeza de Barcola.

En una final sin prórroga, los once metros dictaron sentencia y el PSG mostró nuevamente la sangre fría que exhibió ante el Flamengo. Chevalier hizo olvidar al ruso Safonov deteniendo los penaltis de O’Riley y Traoré, mientras que los ejecutores parisinos no fallaron ningún tiro. Ramos, Vitinha, Nuno Mendes y Desiré Doué marcaron sus disparos, mientras que por el Marsella solo anotó Amir Murillo.

Aquí tienes la ficha técnica corregida, con un formato profesional y reemplazando las abreviaturas por la palabra completa según lo solicitado:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ficha Técnica:

Paris Saint-Germain (2): Lucas Chevalier; Warren Zaïre-Emery (Mayulu, minuto 89), Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos, minuto 89); Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia (Bradley Barcola, minuto 72). Entrenador: Luis Enrique Martínez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olympique de Marsella (2): Gerónimo Rulli; Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina; Timothy Weah (Murillo, minuto 77), Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia, Emerson Palmieri; Mason Greenwood (O’Riley, minuto 90), Amine Ferid Gouiri (Pierre-Emerick Aubameyang, minuto 67), Igor Paixão (Traoré, minuto 76). Entrenador: Roberto De Zerbi.

Goles: 1-0, minuto 13: Dembélé; 1-1, minuto 76: Greenwood (de penalti); 1-2, minuto 87: Willian Pacho (en propia meta); 2-2, minuto 95: Gonçalo Ramos. Penales: El PSG venció en la tanda por 4-1.

Árbitro: Thomas Léonard. Mostró tarjeta amarilla a Højbjerg, Weah, Aubameyang y Medina por parte del OM; y a Zaïre-Emery por el PSG.

Incidencias: Final de la Supercopa de Francia disputada en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, en Kuwait.

Fuente: EFE