Fallece Mario César Jacquet, referente del fútbol paraguayo, a los 79 años

La carrera de Jacquet en las canchas se inició en 1966 cuando, con apenas 19 años, debutó profesionalmente en Olimpia. Su gran capacidad le permitieron cruzar la vereda para vestir también la camiseta de Cerro Porteño, consolidándose como uno de los nombres importantes del plano local. Estas actuaciones le valieron el salto al fútbol europeo en 1971, iniciando un exitoso periplo por España donde defendió los colores del Burgos Club de Fútbol, el Real Valladolid y el Elche. Sin embargo, fue en el Real Oviedo donde alcanzó el estatus de referente histórico, dejando una huella imborrable durante su etapa en el fútbol español.

Tras colgar los botines, Jacquet inició una prolífica carrera en la dirección técnica, debutando en como conductor de Nacional antes de asumir el mando del plantel de Cerro Porteño, institución con la que mantuvo un vínculo afectivo muy profundo. Su capacidad para gestionar grupos lo llevó a la Selección Paraguaya Sub 20, con la que alcanzó clasificar al Mundial de Nigeria 1999 tras una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano disputado en Argentina. En aquella cita mundialista, el equipo guaraní logró avanzar hasta los octavos de final.

Lamentamos la sensible partida de Mario César Jacquet, exjugador y entrenador de varios equipos de nuestro fútbol, incluyendo a la @Albirroja Sub 20.



Desde la matriz del fútbol paraguayo, expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos.



¡Hasta siempre,… pic.twitter.com/ETwGmxDhs0 — APF (@APFOficial) January 10, 2026

Uno de los momentos más brillantes de su gestión como entrenador llegó en 2001, cuando retornó a Cerro Porteño para consagrarse campeón del fútbol paraguayo tras vencer a Guaraní en una recordada final disputada en el Defensores del Chaco. Al año siguiente, volvió a guiar al Ciclón en la Copa Libertadores, reafirmando su jerarquía en el plano internacional, que también incluyó una experiencia previa en el Alianza Atlético de Perú, Barcelona y Macará de Ecuador. Su liderazgo se extendió por varias décadas, aportando su experiencia en clubes de nuestro medio como Sportivo Luqueño, Sportivo Carapeguá, Deportivo Capiatá, Sol de América, Rubio Ñu, Nacional y Guaireña FC.

#InMemoriam | El exfutbolista y entrenador Mario Jacquet falleció en la tarde de este sábado.



🔶En su carrera se destaca el haber sido campeón cómo jugador y cómo entrenador de Cerro Porteño. El último equipo que dirigió en primera división fue Guaireña F.C. en el año 2020.



📲… pic.twitter.com/vZwGltUaKv — ABC Digital (@ABCDigital) January 10, 2026

La partida de Mario César Jacquet cierra un capítulo fundamental en la historia del fútbol paraguayo. Su legado trasciende los títulos y las estadísticas, siendo recordado como un profesional íntegro que supo representar al país con dignidad tanto en el césped como desde la raya de cal. Con su fallecimiento, el deporte nacional pierde a un maestro que dedicó su vida a la formación de futbolistas y al crecimiento de las instituciones que tuvo el honor de dirigir, dejando un vacío difícil de llenar en nuestro balompié.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy