San Lorenzo-Luqueño: El Rayadito, más en forma

San Lorenzo le ganó con claridad a Luqueño por 3-1.

El amistoso entre los elencos alternativos fue ganado por los auriazules 1-0. Detalles del duelo principal:

Estadio: Gunther Vogel. San Lorenzo: Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Teodoro Paredes, Alexis Doldán e Iván Torres; Axel Galeano, Aldo Quiñónez, Ignacio Figueroa y Tobías Jara; Alex Álvarez y José A. Barrios. D.T.: Sergio Orteman.

Luqueño: Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Adrián Brizuela, Paul Riveros y Álvaro Martínez; Lautaro Comas, Aldo Maíz, Sebastián Quintana y Giovanni Bogado; Kevin Pereira y Walter González. D.T.: Lucas Barrios.

Goles: José Barrios y Álvarez 2 (SL); Comas (L).

En el choque de fondo, Luqueño ganó por 1-0 con tanto del argentino Facundo Wiechniak.

El sábado, San Lorenzo jugará en casa con Guaraní, mientras que Luqueño animará un test match con Rubio Ñu, en el cierre de la preparación de los planteles.