Prueba “universitaria” entre San Lorenzo y Luqueño

El duelo entre los rayaditos del Sportivo San Lorenzo y los auriazules del Sportivo Luqueño se cumplirá en el estadio Gunther Vogel, a las 07:30, a puertas cerradas. Los suplentes igualmente entrarán en acción, por lo que se cumplirán dos “picados”, aunque el de mayor importancia es el choque entre los titulares.

Los albirrojos, dirigidos por el uruguayo Sergio Daniel Orteman, vienen de jugar contra Olimpia, en la Villa de Fernando de la Mora. El elenco A empató 2-2 y el B sucumbió por 4-1.

Para los auriazules, estos serán los primeros choques de fogueo, tras la intensa preparación física en Ybycuí (Paraguarí).

En principio, en la agenda luqueña figuraba Recoleta como rival de hoy. El cambio de rival se dio debido a la propuesta del Canario de jugar sobre césped sintético. El técnico Lucas Barrios considera riesgoso actuar en dicha superficie en plena pretemporada.