Árbitros culminan la etapa de “encierro”

El grupo referil está compuesto por 44 personas, entre jueces centrales, asistentes e integrantes del VAR.

Lea más: Pequeño cambio en el plantel de Recoleta

Juan Gabriel Benítez se encuentra en Río de Janeiro, en un curso con vistas al Mundial 2026, mientras que Ulises Mereles, Derlis López y Zulma Quiñónez realizan una capacitación de videoarbitraje como candidatos a la cita ecuménica a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Para este ciclo, Carlos Figueredo y Héctor Balbuena recibieron la certificación de la FIFA para el VAR.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dos componentes del staff de la División Intermedia fueron promovidos al plantel superior, José Rodrigo Armoa y Dionicio Cristaldo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Dirección de Árbitros es comandada por Éber Aquino. Los instructores son: Pablo Silva (VAR), Rodney Aquino y Óscar Viera. Preparadores físicos: Rodrigo Silguero y Julio Quintana Rodríguez.