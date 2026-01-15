Recoleta FC: Pequeño cambio en el plantel aurinegro

El centroatacante Antonio Samaniego Grance (31), quien llegó a Recoleta FC proveniente del 15 de Mayo de Itapé, hizo toda la pretemporada con el Canario en Juan León Mallorquín, tras la cual acordó su regreso al Deportivo Santaní, para competir con regularidad en la División Intermedia.

El lateral-volante izquierdo Eliezer Fabián Barreto, de 18 años, formado en Olimpia, pasó a integrar la plantilla superior aurinegra. El chico, natural de Fram (departamento de Itapúa), venía actuando en las formativas de la institución en 2025, en la categoría Juvenil.

El club del capitalino barrio Recoleta, presidido por Luis Antonio Vidal y dirigido técnicamente por Jorge González Frutos, incorporó para el nuevo ciclo a Andrés Marsengo, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Pedro Ríos, Francisco Pacher, Juan Alexander Franco, Matías Masi, Kevin Parzajuk, Allan Wlk Duré, Marcelo Cañete, Dairon Mosquera y promovió a Eliezer Barreto.

