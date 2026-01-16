Rubio Ñu recibe un durísimo golpe de realidad

Tricolores y albiverdes se midieron en el estadio Arsenio Erico. El primer picado enfrentó al equipo A local contra el B del Laureado, arrojando el contundente marcador de 7-0.

Lea más: Fernando Díaz es académico

Formaciones. Nacional: Santiago Rojas; Carlos Espínola, Mauro Coronel, Gastón Benítez y Fernando Díaz; Iván Valdez, Leandro Meza (Franco Pelozo), Silvio Torales y Juan Sebastián Vargas; Richard Prieto y Roque Santa Cruz (Ignacio Bailone). DT: Felipe Giménez. Rubio Ñu: Aldo Bareiro; Víctor Cabañas, Fernando Garcete, Víctor Penayo y Carlos Giménez; Sebastián Ruiz Díaz, Enmanuel Caballero, Juan Domingo Barrios y Stevens Gómez; Jesús Cáceres y Estiven Pérez. DT: Gustavo Morínigo.

Goles: Richard Prieto (2), Vargas, Meza, Bailone, Valdez y Pelozo.

En segundo turno, la Academia B le ganó al Laureado A por 3-0.

Alineaciones. Nacional: Gerardo Ortiz; Juan Segundo Feliú, Alexis Cañete, Jorge Trinidad y Rodolfo Argüello; Orlando Gaona Lugo, Roberto Ramírez, Carlos Arrúa y Mauricio Cabrera (Franco Pelozo); Hugo Adrián Benítez y Lucas González. Rubio Ñu: Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Pedro Álvarez; Rodrigo Rojas, Lucas Gómez y William Mendieta; Juan José Giménez, Pedro Báez y Ánderson Leguizamón.

Goles: Lucas González 2 y Pelozo.

Los tricolores confirmaron la incorporación del mundialista juvenil Líder David Cáceres (20), proveniente de Tembetary, y a la vez quedaron muy conformes con la producción del equipo.

En contrapartida, la preocupación de instaló en la Arboleda, por la diferencia existente Para mañana está marcado otro juego preparatorio para Rubio Ñu, que será contra Luqueño, en el 12 de Junio de Villa Hayes, a las 08:00.