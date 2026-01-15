Nacional: Fernando Díaz es académico

El atleta de Bario Jara (Asunción), Fernando Díaz, llega a la Academia del fútbol paraguayo, Nacional, a préstamo del club argentino, en el que no tuvo oportunidades para demostrar sus condiciones.

Además de Díaz, las otras incorporaciones tricolores para el nuevo ciclo son Roque Santa Cruz, Silvio Torales, Alejandro Samudio, Juan Segundo Feliú, Lucas González, Juan Sebastián Vargas, Rodolfo Argüello y Franco Pelozo.

* Tremenda exposición. El equipo A de Nacional le ganó ayer al elenco B de Rubio Ñu por 7-0, en La Visera, con tantos de Richard Prieto (2), Juan Sebastián Vargas, Leandro Meza, Ignacio Bailone, Iván Valdez y Franco Pelozo.

* Formación: Santiago Rojas; Carlos Espínola, Mauro Coronel, Gastón Benítez y Fernando Díaz; Iván Valdez, Leandro Meza (Franco Pelozo), Silvio Torales y Sebastián Vargas; Richard Prieto y Roque Santa Cruz (Bailone). Luego, los suplentes midieron a los titulares albiverdes.