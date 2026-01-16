Fútbol
16 de enero de 2026 - 13:02

Tobías Gavilán se une al fútbol de salón mientras cumple sanción por dopaje

El canterano de Cerro Porteño, Tobías Gavilán (23 años), presentado como incorporación de la Federación de Ypacarai, para el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón.
La Federación de Ypacarai sorprendió al salonismo nacional al anunciar a Tobías Gavilán como refuerzo estelar para el LV Campeonato Nacional de Fútbol de Salón en Caaguazú. El delantero de 23 años, formado en las inferiores de Cerro Porteño, recurre a esta modalidad deportiva para mantenerse en actividad mientras purga una severa inhabilitación en el fútbol de campo. Esta sanción, impuesta en diciembre de 2024 por la Organización Nacional Anti Dopaje (ONAD), lo mantendrá alejado de cualquier competición oficial vinculada a la FIFA hasta el 1 de agosto de 2028.

Por ABC Color

El castigo se originó tras detectarse eritropoyetina en su sistema cuando militaba a préstamo en el Recoleta FC. Esta sustancia está estrictamente prohibida en el deporte de alto rendimiento, ya que aumenta artificialmente la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Al mejorar la resistencia física y la recuperación del atleta de forma externa al entrenamiento, el uso de este compuesto se considera una de las infracciones más graves contra el principio de juego limpio y la integridad de la competencia profesional.

La resolución de la ONAD tiene un alcance global, lo que impide que Gavilán sea parte de cualquier alineación o convocatoria en ligas profesionales bajo la estructura de la FIFA durante cuatro temporadas. Esta prohibición taxativa explica su incursión en el fútbol de salón, una disciplina regida por marcos institucionales distintos. La inhabilitación busca garantizar la igualdad de condiciones entre competidores, eliminando ventajas competitivas que no deriven del talento o la preparación natural del deportista.

Con la mira puesta en agosto de 2028, la carrera de Gavilán en el fútbol de once permanece en suspenso y supeditada al cumplimiento íntegro del castigo. Hasta entonces, su participación con la Federación de Ypacarai representa su único refugio competitivo de alta exigencia. Este movimiento le permite seguir activo en el deporte federado mientras espera que expire el plazo que lo alejó de las canchas de fútbol profesional por el uso de agentes dopantes.

Tobías Gavilán fue sancionado por doping positivo.
