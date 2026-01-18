La temporada futbolística 2026 se abre el viernes

Las últimas cinco ediciones del torneo Apertura fueron conquistadas por Libertad, el club más ganador del siglo XXI de nuestro medio, teniendo en cuenta que a sus 18 conquistas ligueras a partir de 2001, se agregan cuatro ediciones de la Copa Paraguay y dos de Supercopa Paraguay.

La primera fecha contempla el desarrollo de los siguientes partidos:

* Viernes 23, 18:00 horas: Recoleta FC-Trinidense, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande. 20:15: 2 de Mayo-Luqueño, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

* Sábado 24, 18:00: Nacional-San Lorenzo, en el Arsenio Erico. 20:15: Cerro Porteño-Libertad, en La Nueva Olla.

* Domingo 25, 18:00: Olimpia-Guaraní, en el Defensores del Chaco. 20:15: Ameliano-Rubio Ñu, en La Fortaleza de Villeta.