16 de enero de 2026 - 19:02

Olimpia: El Decano emite buenas señales

Formación titular franjeada presentada el jueves contra Colo Colo, en Montevideo. Arriba: Gastón Olveira, Juan Fernando Alfaro, Gustavo Vargas, Raúl Cáceres, Mateo Gamarra y Carlos Sebastián Ferreira. Abajo: Rodney Redes, Iván Leguizamón, Alex Franco, Hugo Quintana y Aníbal Chalá.
La imagen demostrada por Olimpia el jueves contra el chileno Colo Colo, en su estreno en la Serie Río de la Plata 2026, fue muy buena, independientemente al resultado, que pasa a un plano totalmente secundario.

Por ABC Color

El duelo entre Olimpia y Colo Colo, celebrado en Montevideo, había finalizado 0-0 en tiempo normal, con triunfo del Cacique trasandino en los penales 4-3.

Antes del partido, el entrenador franjeado Pablo “Vitamina” Sánchez mencionó que se encuentran en la búsqueda de un centrodelantero. Y en el juego quedó evidenciado que el Decano no tiene puntería y necesita urgente un definidor.

El rendimiento del primer tiempo fue el mejor. El nivel de la complementaria bajó por las masivas modificaciones.

Con el nuevo equipo, el capitán es Gastón Olveira, quien justifica ampliamente la portación del brazalete por su jerarquía.

La escuadra la componen además Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Rodney Redes, Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.

De no surgir inconvenientes, este sería el elenco para el primer partido del torneo Apertura, marcado para el próximo domingo 25 contra Guaraní, en el Defensores del Chaco, a las 18:00.

* Traslado. La delegación olimpista viaja este sábado a Rosario (Argentina) para afrontar el amistoso dominical contra Boca Juniors, que se desarrollará en San Nicolás (provincia de Buenos Aires), a las 21:15.

Este encuentro corresponde igualmente a la Serie Río de la Plata, pero se desarrollará de manera excepcional en territorio argentino, ya que el torneo de verano se desarrolla en Uruguay.

El regreso de la comitiva al país está fijado para el lunes, para ultimar los detalles con miras al añejo clásico.