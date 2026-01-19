San Lorenzo: Óscar Said, del salvataje a la presidencia

“Mi trayectoria dirigencial comenzó formalmente en el año 2009, cuando asumí el cargo de vicepresidente. No obstante, mi vínculo y compromiso con la institución se habían manifestado con anterioridad, especialmente en un momento crítico para el club”, expresó el directivo Óscar Said a ABC.

“En ese entonces intervine como abogado y conciliador en una situación sumamente delicada: la cancha estaba a punto de ser rematada debido a una deuda con el expresidente Juan Manuel Criscioni”, recordó del titular rayadito.

“El remate estaba previsto para un día lunes y, gracias a una gestión contrarreloj, se logró suspender el viernes antes. Posteriormente, se llevaron a cabo varias reuniones con referentes de la ciudad y autoridades de la APF, que permitieron alcanzar un acuerdo con el acreedor y finiquitar definitivamente el juicio”, mencionó.

“En ese proceso, el respaldo de la firma Novex fue fundamental para superar la crisis y preservar el patrimonio institucional”, comentó.

“En el año 2016 me tocó interinar la presidencia. Finalmente, el 12 de enero de 2025 fui elegido presidente del club por asamblea, consolidando un proceso de trabajo sostenido en el tiempo”.

“Durante el primer año de esta gestión, se logró un hito deportivo trascendental: el ascenso a la Primera División. Paralelamente, se avanzó de manera firme en el ordenamiento administrativo de la institución, el pago de numerosas deudas heredadas y la concreción de importantes obras de infraestructura”, añadió.

“Entre ellas se destacan la nueva lumínica del estadio, la instalación de la estructura necesaria para el VAR y otras mejoras que permiten que el estadio esté plenamente habilitado para competencias tanto nacionales como internacionales”, finalizó el presidente sanlorenzano.