San Lorenzo: Alfonzo, de Uruguay al Rayadito

El volante Matías Alfonzo es natural de Ciudad del Este. En el lista de clubes aparecen el Nacional de Montevideo, en su etapa formativa en 2019, Cerro y River Plate, con el que acumuló 128 partidos, con un gol anotado. Llega a la Ciudad Universitaria con elevadas expectativas, para militar en Sportivo San Lorenzo.

Con Alfonzo, son 17 los fichajes del Rayadito para la temporada de retorno al circuito superior, aunque la lista podría acortarse teniendo en cuenta que algunos no estarían respondiendo las expectativas del técnico Sergio Orteman.

Las incorporaciones: Wilson Quiñónez, Luis Vargas, Luis Franco, Leandro Esteche, Mattías Parris, Alexis Doldán, Jeferson Torales, Luis Fernando Cáceres, Alex Álvarez, Iván Torres, Víctor Céspedes, Tobías Jara, Giulio Perinetto, Bruno Piñatares, Ignacio Figueroa, Mathías Martínez y Matías Alfonzo.

