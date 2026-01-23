Fútbol
23 de enero de 2026 - 13:38

A qué hora juega 2 de Mayo vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Alfredo Aguilar, arquero de Sportivo Luqueño, durante el partido ante el 2 de Mayo por la duodécima jornada del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero.
Alfredo Aguilar, arquero de Sportivo Luqueño, durante el partido ante el 2 de Mayo por la duodécima jornada del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero.

2 de Mayo y Sportivo Luqueño disputan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra

2 de Mayo y Sportivo Luqueño disputan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo norteño y el Auriazul juegan a las 20:15, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:15 horas

Argentina: 20:15 horas

Brasil: 20:15 horas

Uruguay: 20:15 horas

Chile: 20:15 horas

Ecuador: 18:15 horas

Colombia: 18:15 horas

Perú: 18:15 horas

Venezuela: 19:15 horas

Bolivia: 19:15 horas

El Salvador: 17:15 horas

México: 17:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:15 horas

Estados Unidos - Este: 18:15 horas

Inglaterra: 23:15 horas

España: 00:15 horas

Bélgica: 00:15 horas

Marruecos: 00:15 horas

Sudáfrica: 01:15 horas

Los futbolistas del 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la segunda fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores del Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 5 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.