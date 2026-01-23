Fútbol
23 de enero de 2026 - 10:05

2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño, en el segundo encuentro del día

Pedro Sosa (21), futbolista de 2 de Mayo, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Luqueño por la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Salinas, en la ciudad de Itauguá, Paraguay.Pedro González, ABC Color

2 de Mayo y Sportivo Luqueño disputan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo norteño y el Auriazul juegan, a las 20:15, en el Río de Parapití de Pedro Juan Caballero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

2 de Mayo y Sportivo Luqueño disputan hoy el segundo partido de la ronda inaugural del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Gallo y el Auriazul juegan a las 20:15, hora de nuestro país, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero: arbitra Blas Romero con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo y el estreno de Eduardo Ledesma

2 de Mayo empieza una temporada nuevamente histórica. El Gallo norteño de Eduardo Ledesma, quien debuta como entrenador en reemplazo de Felipe Giménez, tiene doblete competencia con el campeonato y la Copa Libertadores 2026. Luego de las tres primeras rondas, los pedrojuaninos arrancan la Fase 1 ante Alianza Lima (04/02) en el Departamento de Amambay.

Los futbolistas del 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la segunda fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Luqueño y el deseo de pelear el título

Sportivo Luqueño inicia un nuevo desafío: el Auriazul de Lucas Barrios quiere apuntar a la pelea por el título. Sin Copa Libertadores ni Copa Sudamericana, el Chanchón solo tiene en la agenda el torneo de Liga. Por ende, concentra toda la atención a realizar una campaña con el fin de competir en las primeras posiciones e intentar finalizar con la sequía sin consagraciones.

Los futbolistas de Sportivo Luqueño festejan un gol en el partido frente a Libertad por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los futbolistas de Sportivo Luqueño festejan un gol en el partido frente a Libertad por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

La formación de 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; René Rodríguez, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; José Díaz, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Marcelo Acosta; Pedro Delvalle y Diego Acosta.

La formación de Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Facundo Wiechniak, Paul Riveros, Álvaro Martínez; Lautaro Comas, Aldo Maíz, Sebastián Quintana, Kevin Pereira; Giovanni Bobado y Walter González.