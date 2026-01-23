2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño, en el segundo encuentro del día

2 de Mayo y Sportivo Luqueño disputan hoy el segundo partido de la ronda inaugural del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Gallo y el Auriazul juegan a las 20:15, hora de nuestro país, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero: arbitra Blas Romero con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Comienza la temporada 2026 de la Primera División de Paraguay

2 de Mayo y el estreno de Eduardo Ledesma

2 de Mayo empieza una temporada nuevamente histórica. El Gallo norteño de Eduardo Ledesma, quien debuta como entrenador en reemplazo de Felipe Giménez, tiene doblete competencia con el campeonato y la Copa Libertadores 2026. Luego de las tres primeras rondas, los pedrojuaninos arrancan la Fase 1 ante Alianza Lima (04/02) en el Departamento de Amambay.

Sportivo Luqueño y el deseo de pelear el título

Sportivo Luqueño inicia un nuevo desafío: el Auriazul de Lucas Barrios quiere apuntar a la pelea por el título. Sin Copa Libertadores ni Copa Sudamericana, el Chanchón solo tiene en la agenda el torneo de Liga. Por ende, concentra toda la atención a realizar una campaña con el fin de competir en las primeras posiciones e intentar finalizar con la sequía sin consagraciones.

La formación de 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; René Rodríguez, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; José Díaz, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Marcelo Acosta; Pedro Delvalle y Diego Acosta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Recoleta FC y Trinidense abren el torneo Apertura 2026

La formación de Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Facundo Wiechniak, Paul Riveros, Álvaro Martínez; Lautaro Comas, Aldo Maíz, Sebastián Quintana, Kevin Pereira; Giovanni Bobado y Walter González.