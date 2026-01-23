Recoleta FC 1-Trinidense 1: Igualdad en el arranque

Recoleta FC, que ofició de local en Campo Grande, y el Sportivo Trinidense fueron los clubes responsables de inaugurar hoy oficialmente la presente temporada de nuestro fútbol, en lo que fue el arranque de la primera fecha del torneo Apertura 2026.

El equipo canario tomó la iniciativa en los primeros minutos de juego y soltó sus laterales; por derecha Facundo Echeguren, y por izquierda Pedro Ríos, quienes centraron a placer buscando a Kevin Parjazuk y Allan Wlk con peligrosidad, pero sin profundidad.

Los dirigidos por Jorge González Frutos siguieron con la misma temática de atacar, en un primer tiempo en el que la temperatura fue bastante elevada en cancha (sobre el césped sintético) y el Triqui se defendió sin poder encontrar su identidad futbolística en el comienzo y, en consecuencia, le costó acomodarse.

La intensidad bajó en el meridiano de los primeros cuarenta y cinco minutos, el local se replegó, la visita intentó igualar las acciones y lo consiguió, procurando hilvanar alguna jugada de la pueda sacar ventaja frente al arco defendido por Nelson Ferreira. Luis de la Cruz –que casi fue substituido por José Gabriel Arrúa, por un golpe que resintió– fue uno de los conductores en el medio sector, pero no pudo conectar exitosamente con los delanteros Nicolás Maná y Fernando Romero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De esta manera, ambos se fueron con las ganas de abrir el marcador y con el empate parcial, de 0-0, fueron a los vestuarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea además: Recoleta FC y Trinidense abren el torneo Apertura 2026

En la complementaria, nuevamente el conjunto recoletano comenzó mejor y producto de un milimétrico pase de Wilfrido Báez –metido a espaldas de la defensa rival– Allan Wlk lo recepcionó y a los 3’ definió con un remate que abrió el marcador del partido.

Posteriormente, luego de una extraordinaria “cabalgada” de Pedro Zarza por izquierda, este centro y el balón pasó totalmente al otro lado en dirección a Fernando Romero, quien solamente tuvo la obligación de empujarlo al fondo del arco de Matías Dufour, que nada pudo hacer, para poner el empate 1-1, a los 17’.

A partir de ahí, todo fue de ida y vuelta, sin pasar prácticamente por el mediocampo. Ambos tuvieron chances de llevarse la victoria, pero la paridad persistió tras lo que fue un intenso final.

José Gabriel Arrúa

El DT de Trinidense, José Gabriel Arrúa Ovelar, de 38 años, al termino del partido que culminó con un empate, sobre la intensidad que propuso el equipo rival desde el primer momento, el calor, el escenario y la paridad, expresó cuanto sigue:

“Creo que es un punto que vale mucho para nosotros, la verdad que es una cancha muy complicada, a lo que se le sumó el calor. Además, es un terreno con el que Recoleta ya está un poco más acostumbrado. Rescatar el esfuerzo de los jugadores porque el rival tiene un gran equipo. Creo que sacaron una pequeña ventaja al estar acostumbrado a una cancha sintética”, agregó.

“El equipo no pudo sacar su mejor versión, a la que estamos acostumbrados; más bien por cómo pica y cómo corre la pelota en una cancha sintética. Es totalmente diferente. Pero sí rescatar el esfuerzo y la actitud para salir a empatar el partido”, concluyó el entrenador visitante.